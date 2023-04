LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: il cinese in serie ristrettezze di tempo difende una posizione difficile (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 14:04 “Questa è una mossa in stile Nepo. Infiltrazione con la Donna, è il suo argomento preferito”. “It’s a Ian move. Infiltration with the queen, that’s Ian’s favorite topic.” @anishgiri #NepoDing pic.twitter.com/aYqElTNDCy — Chess.com (@chesscom) April 9, 2023 14:02 Molto probabilmente arriverà 28. Db8. Lui ci sta pensando un po’, forte di una certa tranquillità temporale. 14:00 27… b5. Inevitabile. 13’53” sull’orologio di Ding, e ancora non c’è l’incremento. 13:59 Il guaio per Ding Liren è anche il tempo, è ufficialmente sotto i 15 minuti per le 13 mosse che gli rimangono. Nepo ha il triplo dei ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:04 “Questa è una mossa in stile Nepo. Infiltrazione con la Donna, è il suo argomento preferito”. “It’s a Ian move. Infiltration with the queen, that’s Ian’s favorite topic.” @anishgiri #Nepopic.twitter.com/aYqElTNDCy — Chess.com (@chesscom) April 9,14:02 Molto probabilmente arriverà 28. Db8. Lui ci sta pensando un po’, forte di una certa tranquillitàrale. 14:00 27… b5. Inevitabile. 13’53” sull’orologio di, e ancora non c’è l’incremento. 13:59 Il guaio perè anche il, è ufficialmente sotto i 15 minuti per le 13 mosse che gli rimangono. Nepo ha il triplo dei ...

