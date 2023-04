LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: il cinese costretto a difendersi e con il tempo ristretto (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 14:20 Subito 29… Dd7. Non del tutto consigliabile la cattura DIRETTA del pedone c secondo i motori. Posizione, ancora una volta, di difficile interpretazione nel senso di come continuarla a giocare. 14:19 Arriva 29. Ad6 sulla scacchiera. 14:16 Ding Liren lontano dalla scacchiera, Nepomniachtchi pensa mentre il tempo scorre verso la mezz’ora per lui. Riflessione lunga e fondamentale, anche perché a gioco corretto il Bianco ha in mano il guadagno di un pedone (meglio quello a, nel caso). Però il finale non è intuitivo: il Bianco sta meglio, ma non è una vittoria automatica, anzi. 14:13 Attenzione a questa ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:20 Subito 29… Dd7. Non del tutto consigliabile la catturadel pedone c secondo i motori. Posizione, ancora una volta, di difficile interpretazione nel senso di come continuarla a giocare. 14:19 Arriva 29. Ad6 sullaera. 14:16lontano dallaera,pensa mentre ilscorre verso la mezz’ora per lui. Riflessione lunga e fondamentale, anche perché a gioco corretto il Bianco ha in mano il guadagno di un pedone (meglio quello a, nel caso). Però il finale non è intuitivo: il Bianco sta meglio, ma non è una vittoria automatica, anzi. 14:13 Attenzione a questa ...

