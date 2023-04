(Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:La presentazione – Dichiarazioni del pre-match –Il regolamento – Il profilo di– Il profilo diBuona giornata a tutti, e benvenuti alladella prima partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di. Ianaffrontaper la successione di Magnus Carlsen. Primo match senza il campione in carica. La realtà dei fatti è questa, perché se ovviamente si esclude il primo vero ...

LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: comincia la sfida tra il russo e il cinese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren La presentazione – Dichiarazioni del pre-match –Il regolamento – Il profilo di Nepomniachtchi – Il profilo di Ding Li ...Una cosa è certa: il titolo di Campione del Mondo di scacchi cambierà padrone nel 2023. In questo 9 di aprile, dalle ore 11:00 italiane, Ian Nepomniachtchi e Ding Liren decideranno chi sarà il success ...