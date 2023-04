LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: ad Astana si sfidano il russo e il cinese (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 10:51 Nella storia dei match per il titolo Mondiale dal 2006 in poi (cioè dalla riunificazione) è avvenuto in due occasioni che la prima partita si sia conclusa con una vittoria. Sempre coinvolto Veselin Topalov: il bulgaro perse da Vladimir Kramnik nel 2006 e vinse contro Viswanathan Anand nel 2010 (ma lo scettro se lo tenne l’indiano). 10:48 Il calendario di quest’anno varia leggermente rispetto a quello del 2021, con due giorni di partite e uno di riposo ciclicamente tranne che dopo la settima, inserita in mezzo a due giornate libere. 10:45 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport. Ci siamo: comincia il match per il Campionato del Mondo di scacchi 2023 tra Ian ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:51 Nella storia dei match per il titolodal 2006 in poi (cioè dalla riunificazione) è avvenuto in due occasioni che la prima partita si sia conclusa con una vittoria. Sempre coinvolto Veselin Topalov: il bulgaro perse da Vladimir Kramnik nel 2006 e vinse contro Viswanathan Anand nel 2010 (ma lo scettro se lo tenne l’indiano). 10:48 Il calendario di quest’anno varia leggermente rispetto a quello del 2021, con due giorni di partite e uno di riposo ciclicamente tranne che dopo la settima, inserita in mezzo a due giornate libere. 10:45 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport. Ci siamo: comincia il match per il Campionato del Mondo ditra Ian ...

