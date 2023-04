LIVE – Ciclismo | Parigi-Roubaix 2023 | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

(Di domenica 9 aprile 2023) Lascritta della, la terza Monumento della stagione giunta quest’anno all’edizione numero 120. Uno degli appuntamenti più attesi dell’anno quello con l'”Inferno del Nord”, oltre 55 km di pavè divisi in 29 settori con una battaglia che si preannuncia scoppiettante tra Van Aert, Van der Poel e magari anche Filippo Ganna che è la grande speranza azzurra per questa corsa. Sportface vi racconterà la corsa fin dalla partenza, con gliin tempo reale che non vi faranno perdere nulla. Al termine poi spazio a classifiche, dichiarazioni, pagelle, highlights e molto altro ancora. COME VEDERE LA CORSA IN TV E STREAMING STARTLIST E FAVORITI PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O PREMERE F5 Segui ila partire dalle 11:25 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OmarNews24 : RT @simonesalvador: Con Lucio Celletti, storico dello sport in TV, parliamo degli eventi sportivi di aprile, con un occhio di riguardo alla… - gianmilan76 : RT @simonesalvador: Con Lucio Celletti, storico dello sport in TV, parliamo degli eventi sportivi di aprile, con un occhio di riguardo alla… - simonesalvador : Con Lucio Celletti, storico dello sport in TV, parliamo degli eventi sportivi di aprile, con un occhio di riguardo… - Parrmirro : RT @Fra8882: Siamo live dal #lagodiosiglia giornata fredda ma spettacolare. Fosse stato di #birra e non di acqua, comunque, un tuffo lo avr… - dick_handley : RT @Fra8882: Siamo live dal #lagodiosiglia giornata fredda ma spettacolare. Fosse stato di #birra e non di acqua, comunque, un tuffo lo avr… -

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... l'immersione in apnea con Alessia Zecchini; il cricket con Simone Gambino; ilcon Vittoria ...Una Pasqua 2023 da ricordare per gli appassionati di, che domenica 9 aprile potranno gustarsi l'edizione numero 120 della Parigi - Roubaix . Una ...Roubaix in tempo reale con aggiornamenti,...... Superlega 2022/23 Quarti #5: Cucine Lube Civitanova - WithU Verona (replica) ore 05:30GP ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Parigi-Roubaix 2023 femminile in DIRETTA: Elisa Longo Borghini sogna il bis, ma parte da outsider OA Sport

La diretta scritta della Parigi-Roubaix 2023, la terza Monumento della stagione giunta quest’anno all’edizione numero 120. Uno degli appuntamenti più attesi dell’anno quello con l'”Inferno del Nord”, ...In ogni caso gli appassionati di ciclismo possono seguire la corsa dalle 13:50 in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming live sempre su Eurosport sottoscrivendo un abbonamento mensile oppure annuale ...