L'Inter verso Lisbona: Skriniar e Calhanoglu out, Dzeko favorito su Lukaku (Di domenica 9 aprile 2023) Niente da fare per Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu: il difensore slovacco e il centrocampista turco anche stamani alla Pinetina hanno lavorato a parte, pur sul campo, e non saranno a disposizione ...

