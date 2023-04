L’Inter sfida il Benfica senza due! Ma uno più avanti nel recupero – CdS (Di domenica 9 aprile 2023) L’Inter passerà anche il giorno di Pasqua ad Appiano Gentile prima della sfida di Champions League con il Benfica. Simone Inzaghi ancora con due giocatori assenti, ma secondo il Corriere dello Sport uno di questi è più vicino al recupero. DUE ASSENTI – L’Inter ha già messo nel mirino la trasferta di Lisbona, un impegno che è pronta ad affrontare in tutta probabilità senza Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu. Il centrocampista è leggermente più avanti, il centrale slovacco sarà a disposizione per il ritorno di Champions League. Contro il Monza, tra sei giorni, è possibile uno spezzone di partita. Calhanoglu quindi, tra i due è quello più vicino al recupero anche se Simone Inzaghi spera di averli presto entrambi a disposizione. Fonte: Corriere dello ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023)passerà anche il giorno di Pasqua ad Appiano Gentile prima delladi Champions League con il. Simone Inzaghi ancora con due giocatori assenti, ma secondo il Corriere dello Sport uno di questi è più vicino al. DUE ASSENTI –ha già messo nel mirino la trasferta di Lisbona, un impegno che è pronta ad affrontare in tutta probabilitàMilan Skriniar e Hakan Calhanoglu. Il centrocampista è leggermente più, il centrale slovacco sarà a disposizione per il ritorno di Champions League. Contro il Monza, tra sei giorni, è possibile uno spezzone di partita. Calhanoglu quindi, tra i due è quello più vicino alanche se Simone Inzaghi spera di averli presto entrambi a disposizione. Fonte: Corriere dello ...

