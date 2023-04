L’Inter pensa a Conceiçao per il post Inzaghi: avviati i primi contatti esplorativi (Gazzetta) (Di domenica 9 aprile 2023) L’Inter ha contattato Sergio Conceiçao per il post Inzaghi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro ha avviato un primo approccio esplorativo con l’allenatore del Porto. Ma c’è un ostacolo: la clausola. La Gazzetta dello Sport scrive: “L’Inter ha avuto modo di vederlo nuovamente all’opera di recente, da rivale. E ha visto come una squadra inferiore tecnicamente, è scesa in campo con un’anima e una consapevolezza da big del calcio europeo. Figlia della storia del club, certo, ma anche – se non soprattutto – della leadership del suo allenatore: Conceiçao al Porto è considerato un’istituzione e ha ancora un anno di contratto. In città è amatissimo e per i tifosi è il vero intoccabile”. Non sarà facile strappare Conceiçao al ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 aprile 2023)ha contattato Sergioper il. Lo scrive ladello Sport. Il club nerazzurro ha avviato un primo approccio esplorativo con l’allenatore del Porto. Ma c’è un ostacolo: la clausola. Ladello Sport scrive: “ha avuto modo di vederlo nuovamente all’opera di recente, da rivale. E ha visto come una squadra inferiore tecnicamente, è scesa in campo con un’anima e una consapevolezza da big del calcio europeo. Figlia della storia del club, certo, ma anche – se non soprattutto – della leadership del suo allenatore:al Porto è considerato un’istituzione e ha ancora un anno di contratto. In città è amatissimo e per i tifosi è il vero intoccabile”. Non sarà facile strappareal ...

