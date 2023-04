(Di domenica 9 aprile 2023) Ladello Sport scrive: 'L'ha avuto modo di vederlo nuovamente all'opera di recente, da rivale. E ha visto come una squadra inferiore tecnicamente, è scesa in campo con un'anima e una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : L’#Inter pensa a #Conceiçao per il post Inzaghi: avviati i primi contatti esplorativi (Gazzetta) Il tecnico sbarch… - Moixus1970 : @marcopiccari1 Al di la di un dubbio (Cesari non la pensa così) rigore su Chiesa e che il primo tempo della Juve è… - NimaTavRood : RT @Moussolinho: ???????? Inter false flag masterclass, stiamo ai livelli delle teorie del complotto di Herr Direktor che pensa che io e Lo… - eltucusalamanca : RT @fcin1908it: L’Inter pensa a Conceiçao: primo contatto tra le parti. Questo l’ostacolo più grande - fcin1908it : L’Inter pensa a Conceiçao: primo contatto tra le parti. Questo l’ostacolo più grande -

Non sarà facile strappare Conceiçao al Porto, anche se il tecnico non disdegnerebbe lo sbarco all'. Di fatto, ci sono già stati dei contatti. Ma ci sono due nodi: la clausola e il fatto che non ...Epa Scoglio clausola Al resto cilui, con il lavoro sul campo e quella personalità forte che sa entrare sotto la pelle dei giocatori. L'ha avuto modo di vederlo nuovamente all'opera di ...... perché vogliamo pensare come squadra grande e nessuna big butta via le competizioni perchéa ... ma certo l'occasione era ghiotta (la Dea, vincendo, avrebbe agganciato l'e si sarebbe ...

L'Inter pensa a Conceiçao per il post Inzaghi: avviati i primi contatti ... IlNapolista

Primo contatto con il tecnico del Porto, ex centrocampista nerazzurro: l'ostacolo più grande è la clausola. Conte, De Zerbi e Motta restano in lizza ...La fine della stagione interista è sempre più vicino, così come molto probabilmente terminerà l'avventura di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra.