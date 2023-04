L'Inter non sa più vincere e ora rischia la Champions: ecco il responsabile (Di domenica 9 aprile 2023) L'Inter ha ottenuto solo 4 punti su 18 nelle ultime sei uscite in campionato. Troppi errori sotto porta: il reparto offensivo sale sul banco degli imputati Leggi su ilgiornale (Di domenica 9 aprile 2023) L'ha ottenuto solo 4 punti su 18 nelle ultime sei uscite in campionato. Troppi errori sotto porta: il reparto offensivo sale sul banco degli imputati

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Mourinho durissimo su #Cassano: 'A Madrid lo ricordano per la giacca, con l'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di… - sportface2016 : +++#Juventus, #Allegri: 'Nel finale contro l'Inter ci sono state cose brutte da vedere. Ma c'è chi è arrivato in ca… - mirkonicolino : #Allegri non le manda a dire, indirettamente, al dirigente #Inter Baccin, che non era in distinta martedì sera: 'Al… - mosca_cieca : RT @LeonettiFrank: Calvo:' Vorrei fare una riflessione sulla normativa: Juve-Inter era una gara di Coppa Italia, non compresa nell'abboname… - Loscoindividuo : E cmq mentre noi a Torino ci lanciamo in lodi sperticate per Juric, a Bologna Thiago Motta zitto zitto ha portato i… -