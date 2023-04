L’inquilino può cambiare la serratura? Attento alle nuove regole che possono metterti nei guai (Di domenica 9 aprile 2023) Se vivi in una casa in affitto, questo articolo può aiutarti a capire diritti e doveri del buon inquilino e tutte le regole da seguire se vuoi cambiare la serratura di casa. Vediamo cosa stabilisce la legge italiana. Quando si affitta una casa, come inquilini non possiamo essere certi che i proprietari non siano in possesso di un ulteriore doppione delle chiavi oltre a quello che ci viene consegnato in sede di firma di locazione. Il dubbio che alcuni proprietari, per emergenza, possano conservare un doppione segreto c’è ed è legittimo! si può cambiare la serratura se si è in fitto? – grantennistoscana.itPerò, la legge è molto chiara, al proprietario di casa è fatto divieto assoluto di entrare nell’abitazione a proprio piacimento e senza preavviso. Dopo un contratto di locazione sussiste la regola del ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 9 aprile 2023) Se vivi in una casa in affitto, questo articolo può aiutarti a capire diritti e doveri del buon inquilino e tutte leda seguire se vuoiladi casa. Vediamo cosa stabilisce la legge italiana. Quando si affitta una casa, come inquilini non possiamo essere certi che i proprietari non siano in possesso di un ulteriore doppione delle chiavi oltre a quello che ci viene consegnato in sede di firma di locazione. Il dubbio che alcuni proprietari, per emergenza, possano conservare un doppione segreto c’è ed è legittimo! si puòlase si è in fitto? – grantennistoscana.itPerò, la legge è molto chiara, al proprietario di casa è fatto divieto assoluto di entrare nell’abitazione a proprio piacimento e senza preavviso. Dopo un contratto di locazione sussiste la regola del ...

