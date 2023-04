L’India diventerà l’Arabia Saudita dei dati Ecco perché

Leggi su formiche

(Di domenica 9 aprile 2023)sta per diventare “dei”. Così esordisce un documento redatto da Kaush Arha, senior fellow dell’Atlantic Council e del Krach Institute for Tech Diplomacy della Purdue University. Il paper sostiene chesi trovi nella posizione ideale dal punto di vista demografico, economico e geografico per poter diventare il fulcro della rete di cavi sottomarini che trasportanonell’Oceano Indiano. Ed esorta il decisore pubblico e il settore privato a cogliere la palla al balzo. Quest’annosupererà la Cina come nazione più popolosa del mondo ed entro il decennio il Giappone come terza economia mondiale. Inoltre, secondo lo studioso, i trend demografici ed economici mostrano un Paese candidato a diventare una superpotenza digitale. I ...