L’imprenditore che ha fatto un figlio con una dipendente e ne ha messe incinte altre due in 10 mesi | la prima dopo l’abbandono gli fa causa | «Paghi gli alimenti»

A trascinare in tribunale un imprenditore della zona di Sora, in provincia di Frosinone, è stata la prima sua ex dipendente rimasta incinta dopo una relazione con lui. La donna nel frattempo ha partorito, ma a seguirla ce ne saranno altre due che con l'ex datore di lavoro hanno avuto una relazione, sono rimaste incinte e da lui sarebbero state abbandonate. Le relazioni sarebbero andate avanti in circa dieci mesi, come riporta il Messaggero, con la prima compagna dell'imprenditore decisa a ottenere dal tribunale di Cassino i diritti di mantenimento per il figlio. Una strada che potrebbero presto seguire anche le altre due donne. La relazione era iniziata a febbraio 2022, quando i due vanno a convivere e la donna inizia ...

