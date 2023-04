Ligue 1 2022 23 | frena ancora il Marsiglia | 0-0 contro il Lorient

(Di domenica 9 aprile 2023) Termina a reti bianche la sfida travalevole per la 30esima giornata di/23. La formazione di Tudor firma così il settimo pareggio stagionale e resta in terza posizione con 61 punti. Decimi invece gli ospiti a quota 45. Primo tempo a reti inviolate tra le due formazioni allo stadio di Moustoir: poche occasioni e gioco equilibrato, questa la sintesi al termine dei primi 45 minuti regolamentari. Meglio per chance la ripresa, gli ospiti ci provano prima con Kolasinac e poi con la conclusione fuori di niente di Balerdi. E’ proprio quest’ultimo a reggere bene il gioco e cambiare l’equilibrio, senza però arrivare al successo del gol.in totale affanno,debole ma sfortunato: termina 0-0. SportFace.

Le formazioni ufficiali di Nizza - Psg , match valido per la 30esima giornata della Ligue 1 2022/2023 . I parigini, primi in classifica a +3 dal Lens, sono reduci da due sconfitte nelle ultime due giornate. Grande momento per il Nizza, che non perde dal 7 gennaio.

Nizza - PSG 0-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentesima giornata di Ligue 1 2022/23.Lionel Messi e Sergio Ramos a segno nel 2-0 esterno con cui il Paris Saint-Germain ha sconfitto il Nizza nella 30esima giornata di Ligue 1 ...