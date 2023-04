“Liceo del Made in Italy? Rifate una scuola in cui si impara la lingua italiana”. L’affondo della storica Colarizi (Di domenica 9 aprile 2023) Durante la trasmissione di La 7, "Piazza Pulita", è intervenuta la docente universitaria, Simona Colarizi. Per la storica l'italiano sta subendo un impoverimento linguistico, non tanto perché gli studenti parlano in inglese, ma perché essi risultano incapaci di scrivere e parlare correttamente nella lingua italiana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 aprile 2023) Durante la trasmissione di La 7, "Piazza Pulita", è intervenuta la docente universitaria, Simona. Per lal'italiano sta subendo un impoverimento linguistico, non tanto perché gli studenti parlano in inglese, ma perché essi risultano incapaci di scrivere e parlare correttamente nella. L'articolo .

