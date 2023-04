L’ex Miss Venezuela tra i catecumeni battezzati da papa Francesco durante la veglia pasquale: ecco chi è Biliannis Guillermina Alvarez Chirinos (Di domenica 9 aprile 2023) C’era anche un volto noto tra gli otto catecumeni battezzati da papa Francesco durante la veglia di Pasqua in San Pietro. Come fa notare Il Messaggero, si tratta di Biliannis Guillermina Alvarez Chirinos, modella ex reginetta di bellezza incoronata come Miss Venezuela nel 2018. La donna indossava un tailleur verde chiaro e svettava tra i fedeli con la sua altezza statuaria: “Guillermina io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”, la frase di rito pronunciata dal Pontefice che le ha somministrato così il sacramento del Battesimo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) C’era anche un volto noto tra gli ottodaladi Pasqua in San Pietro. Come fa notare Il Messaggero, si tratta di, modella ex reginetta di bellezza incoronata comenel 2018. La donna indossava un tailleur verde chiaro e svettava tra i fedeli con la sua altezza statuaria: “io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”, la frase di rito pronunciata dal Pontefice che le ha somministrato così il sacramento del Battesimo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

