L’ex generale Tricarico attacca Schlein: “Nella sua segreteria Difesa e Sicurezza non hanno rango” Globalist.it

Commenta la nuova segreteria Pd il generale Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e attuale presidente della Fondazione Icsa, già vicino a Marco Minniti ...Elly Schlein ha predisposto la sua segreteria con nomi di vecchio, vecchissimo, corso ma senza prevedere un consulente su Sicurezza e Difesa ...