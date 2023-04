L'Eredità, Pasqua festosa con Renato che vince un montepremi fantastico (Di domenica 9 aprile 2023) Pasqua fortunata per L'Eredità, e che spezza un filone negativo costellato da un periodo di ko. Reduce da una Ghigliottina sfortunata, Giacomo Candoni ha ritentato la sorte ma questa volta non è riuscito ad andare oltre il gioco della Stoccata. A ‘rubargli' il posto ci ha pensato una new entry chiamata Renato. In realtà Renato è arrivato sabato 8 aprile, per cui questa è stata la sua seconda presenza nel game show più seguito del momento. Oltre a questi due concorrenti, a partecipare alla sfida del 9 aprile sono stati Valentina da Lissone, Luca di Grugliasco (Torino), la 22enne Lucrezia da Pavia, Pierluigi da Martano (Lecce) e Federica. Il finale, però, è stato il momento migliore di questa puntata in quanto ha regalato una grossa vincita al fortunato campione! L'Eredità puntata 9 aprile 2023, ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 aprile 2023)fortunata per L', e che spezza un filone negativo costellato da un periodo di ko. Reduce da una Ghigliottina sfortunata, Giacomo Candoni ha ritentato la sorte ma questa volta non è riuscito ad andare oltre il gioco della Stoccata. A ‘rubargli' il posto ci ha pensato una new entry chiamata. In realtàè arrivato sabato 8 aprile, per cui questa è stata la sua seconda presenza nel game show più seguito del momento. Oltre a questi due concorrenti, a partecipare alla sfida del 9 aprile sono stati Valentina da Lissone, Luca di Grugliasco (Torino), la 22enne Lucrezia da Pavia, Pierluigi da Martano (Lecce) e Federica. Il finale, però, è stato il momento migliore di questa puntata in quanto ha regalato una grossa vincita al fortunato campione! L'puntata 9 aprile 2023, ...

