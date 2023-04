L'eredità avvelenata del Pnrr, un disastro dei governi Conte e Draghi: il piano è un flop (Di domenica 9 aprile 2023) Qualcosa è andato storto. Che tradotto vuol dire riscrivere il Pnrr, allungare scadenze, tempi di spesa, concedere deroghe, cancellare o spostare le risorse da un progetto all'altro. Mano a mano che si avvicinano i target e si allontanano gli obiettivi da raggiungere a fine trimestre vengono a galla i punti oscuri di un piano nato male, riveduto e corretto dal governo Draghi ma già da rifare. Il primo ad ammetterlo è stato nei giorni scorsi Francesco Giavazzi, docente alla Bocconi, il consigliere economico di riferimento del precedente governo: «Vedo difficile il pagamento della terza rata del Pnrr se prima non saranno risolti i rilievi sollevati dalla Commissione europea». È molto più di un allarme. Il rischio concreto di per dere una tranche di finanziamento pari a 19 miliardi di euro. Mezza finanziaria. Il rimpallo ... Leggi su iltempo (Di domenica 9 aprile 2023) Qualcosa è andato storto. Che tradotto vuol dire riscrivere il, allungare scadenze, tempi di spesa, concedere deroghe, cancellare o spostare le risorse da un progetto all'altro. Mano a mano che si avvicinano i target e si allontanano gli obiettivi da raggiungere a fine trimestre vengono a galla i punti oscuri di unnato male, riveduto e corretto dal governoma già da rifare. Il primo ad ammetterlo è stato nei giorni scorsi Francesco Giavazzi, docente alla Bocconi, il consigliere economico di riferimento del precedente governo: «Vedo difficile il pagamento della terza rata delse prima non saranno risolti i rilievi sollevati dalla Commissione europea». È molto più di un allarme. Il rischio concreto di per dere una tranche di finanziamento pari a 19 miliardi di euro. Mezza finanziaria. Il rimpallo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : L’eredità avvelenata del #Pnrr, tanti dubbi e poche certezze. Pasticcio dei governi #Conte e #Draghi #governo… - tempoweb : ??#Pnrr, un’eredità avvelenata ??“#Berlusconi a maggio in piazza con noi” ??Bomba alimentare la vera minaccia per l’… - Emma89097297 : RT @tomasomontanari: Era tanto tempo che, a un bivio, il #pd non imboccava la destra. Bene che con #Bonaccini perda il renzismo e la sua er… -

Avvelenò i genitori con pasta al nitrito di sodio, Alessandro Leon Asoli confessa in aula: confermata la condanna Leggi anche Uccise il patrigno con la pasta avvelenata, condannato a 30 anni di carcere: in aula la ... Secondo la Procura, il giovane avrebbe organizzato gli omicidi col movente dell'eredità : i ... Alessandro Leon Asoli confessa l'omicidio del patrigno in aula ... non prima di aver cercato di farle bere dell'acqua avvelenata. La Procura, sin da subito, aveva ... che aveva definito il giovane come un "manipolatore" ossessionato dal denaro che, grazie all'eredità ... Terremoto e guerra Mi sono fatta grande, diciamo pure vecchia, ad avere l'eredità di figlia del dopoguerra che è stata ... ' Tra le tende dopo il terremoto, i bambini giocano a palla avvelenata, al mondo, ai quattro ... Leggi anche Uccise il patrigno con la pasta, condannato a 30 anni di carcere: in aula la ... Secondo la Procura, il giovane avrebbe organizzato gli omicidi col movente dell': i ...... non prima di aver cercato di farle bere dell'acqua. La Procura, sin da subito, aveva ... che aveva definito il giovane come un "manipolatore" ossessionato dal denaro che, grazie all'...Mi sono fatta grande, diciamo pure vecchia, ad avere l'di figlia del dopoguerra che è stata ... ' Tra le tende dopo il terremoto, i bambini giocano a palla, al mondo, ai quattro ... L’eredità avvelenata del Pnrr, tanti dubbi e poche certezze. Pasticcio dei governi Conte e Draghi Il Tempo