Legge anti Lgbtiq+, le opposizioni: «Meloni ci vuole orbanizzare» (Di domenica 9 aprile 2023) «Rimaniamo fermi nell’impegno a proteggere i nostri figli, nonostante le pressioni della stampa liberale e del corrotto Parlamento europeo. Il ragionamento ungherese è pienamente in linea con la Carta dei first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 9 aprile 2023) «Rimaniamo fermi nell’impegno a proteggere i nostri figli, nonostante le pressioni della stampa liberale e del corrotto Parlamento europeo. Il ragionamento ungherese è pienamente in linea con la Carta dei first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianaFerrario : L’Italia non c’è e mi sento a disagio. Ma come si fa a non partecipare alla causa intentata da Parlamento europeo e… - Radicali : La commissione UE fa causa all'Ungheria, insieme al Parlamento europeo e 15 Paesi membri, per la legge anti… - repubblica : Quindici Paesi Ue presentano ricorso contro la legge ungherese anti Lgbtq+. L'Italia si schiera con Orbán - anna113tk : RT @PieraBelfanti: Una legge vergognosa... - Sabry_cuorenero : RT @MonicaCirinna: L’Italia non sosterrà il ricorso della Commissione europea contro la legge anti-LGBTQI+ di Orban, un vero e proprio bava… -