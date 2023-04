Le visite di Confalonieri e della figlia Marina | i controlli medici | il «tifo» dei fedelissimi La Pasqua di Berlusconi in reparto al San Raffaele

Leggi su open.online

(Di domenica 9 aprile 2023) È unadelicatissima quella di Silvio, giunto al quinto giorno di ricovero in terapia intensiva, ma anche di prudente speranza per i suoi famigliari e collaboratori. Ricoverato al Sandi Milano per alcune complicazioni legate alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da circa due anni, l’ex premier continua a lottare per ristabilire la sua salute, circondato dagli affetti più stretti. Mentre in queste ore di festa itacciono circa gli aggiornamenti clinici ufficiali, a recarsi neldi terapia intensiva dell’ospedale milanese per fare gli auguri di persona al fondatore di Forza Italia è stata oggi nuovamente. Entrata con la sua auto dai vetri oscurati dal cancello di via Olgettina, ha lasciato la ...