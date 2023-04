Le romane volano, Milan e Inter tremano per il posto in Champions (Di domenica 9 aprile 2023) Milan fermato a 'San Siro' dall'Empoli; Inter raggiunta al 90' a Salerno. Il tutto mentre Lazio e Roma hanno messo la quinta. L'analisi Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 aprile 2023)fermato a 'San Siro' dall'Empoli;raggiunta al 90' a Salerno. Il tutto mentre Lazio e Roma hanno messo la quinta. L'analisi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Le romane volano, @acmilan e @Inter tremano per il posto in @ChampionsLeague - #UCL #ChampionsLeague #MilanNapoli #ACMila… - PianetaMilan : Le romane volano, @acmilan e @Inter tremano per il posto in @ChampionsLeague - #UCL #ChampionsLeague #MilanNapoli… -