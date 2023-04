Le pagelle di Lazio-Juventus 2-1 | la decide Zaccagni

Leggi su 11contro11

(Di domenica 9 aprile 2023) Il weekend di campionato si chiude con il big match del 29° turno tra. All’Olimpico scendono in campo la prima e la terza miglior difesa, ma si capisce da subito che i gol arriveranno. Szczesny è formidabile su Immobile alla mezz’ora, ma deve capitolare sul sinistro ravvicinato di Milinkovic-Savic. I bianconeri reagiscono e pareggiano su calcio piazzato con un flipper in area di rigore biancoceleste risolto da Rabiot. La ripresa vive di strappi ed in uno di questi Luis Alberto inventa l’assist dell’anno per, che è glaciale e fa 2-1. A mezzora dalla fine hanno inizio una serie di sostituzioni: la più decisiva è quella di Chiesa, che semina il panico sulla sinistra. Il numero 7 confeziona per Fagioli la palla del 2-2 a due minuti dal termine, ma il talentino bianconero non riesce nell’eurogol. Ecco a voi tutte ...