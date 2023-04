Le nuove linee di Cotonella Exclusive: Pleasure, Eterea e Shaping (Di domenica 9 aprile 2023) Le nuove linee, dal comfort e dalla sofisticatezza uniche, saranno disponibili nei negozi al dettaglio indipendenti Da oltre 50 anni, Cotonella offre ai suoi clienti capi pratici e versatili che uniscono comfort e funzionalità all’insegna del cotone e adatti alla vita di tutti i giorni. Un brand che ha fatto del benessere, della semplicità e dell’inclusività i propri punti di forza. Cotonella, che da quasi un anno è presente sul mercato con il brand Cotonella Exclusive, introduce alcune novità ampliando la gamma di prodotti superior, pensati esclusivamente per i punti vendita al dettaglio indipendenti. Al portfolio di Cotonella Exclusive, composto dalle tre diverse linee Daily, Purity e Charme, si aggiungono oggi anche ... Leggi su lopinionista (Di domenica 9 aprile 2023) Le, dal comfort e dalla sofisticatezza uniche, saranno disponibili nei negozi al dettaglio indipendenti Da oltre 50 anni,offre ai suoi clienti capi pratici e versatili che uniscono comfort e funzionalità all’insegna del cotone e adatti alla vita di tutti i giorni. Un brand che ha fatto del benessere, della semplicità e dell’inclusività i propri punti di forza., che da quasi un anno è presente sul mercato con il brand, introduce alcune novità ampliando la gamma di prodotti superior, pensati esclusivamente per i punti vendita al dettaglio indipendenti. Al portfolio di, composto dalle tre diverseDaily, Purity e Charme, si aggiungono oggi anche ...

