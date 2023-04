Le gelate improvvise mettono a rischio i ciliegi: gli agricoltori del Trentino costretti ad accendere “stufe” tra i filari – Video (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo diverse settimane di clima mite, il crollo repentino delle temperature, con gelate improvvise, sta mettendo a rischio la floricoltura trentina. Così gli agricoltori sono corsi ai ripari mettendo al caldo le piante, distribuendo nottetempo delle stufe a pellet (biomassa legnosa), come spiega Ruggero Gabardi. In particolare in Val di Non, in provincia di Trento, famosa non solo per la produzione di mele, ma anche per quella di ciliegie e di piccoli altri frutti, la soluzione si sta rivelando efficace. Il crollo improvviso delle temperature, con temperature sotto lo zero a fondovalle e addirittura sotto lo zero in collina, infatti, potrebbe infierire sulla produzione annuale. Il metodo di posizionare stufette lungo i filari e di collocare teli per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo diverse settimane di clima mite, il crollo repentino delle temperature, con, sta mettendo ala floricoltura trentina. Così glisono corsi ai ripari mettendo al caldo le piante, distribuendo nottetempo dellea pellet (biomassa legnosa), come spiega Ruggero Gabardi. In particolare in Val di Non, in provincia di Trento, famosa non solo per la produzione di mele, ma anche per quella die e di piccoli altri frutti, la soluzione si sta rivelando efficace. Il crollo improvviso delle temperature, con temperature sotto lo zero a fondovalle e addirittura sotto lo zero in collina, infatti, potrebbe infierire sulla produzione annuale. Il metodo di posizionarette lungo ie di collocare teli per ...

