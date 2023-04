Le Case vacanza fanno crescere l’economia dei borghi italiani (Di domenica 9 aprile 2023) TORINO – Gli Affitti brevi contribuiscono alla crescita economica dei piccoli borghi e al contrasto del fenomeno del loro spopolamento. È quanto emerge da un nuovo studio condotto dal Politecnico di Torino che ha dimostrato come la presenza di annunci Airbnb nei piccoli centri può portare benefici alle microimprese, con un aumento del reddito del 23% dopo quattro anni. Secondo l’indagine dell’importante università L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Case indipendenti e semindipendenti, aumenta ancora la percentuale di acquisti Pensionati, preferiscono il trilocale ma avanzano le soluzioni indipendenti Indagine Cna Turismo e Commercio: “Cinque milioni di vacanzieri in giro per l’Italia nel ponte del 25 aprile” Internet a casa 2023: canone ridotto e fibra ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 9 aprile 2023) TORINO – Gli Affitti brevi contribuiscono alla crescita economica dei piccolie al contrasto del fenomeno del loro spopolamento. È quanto emerge da un nuovo studio condotto dal Politecnico di Torino che ha dimostrato come la presenza di annunci Airbnb nei piccoli centri può portare benefici alle microimprese, con un aumento del reddito del 23% dopo quattro anni. Secondo l’indagine dell’importante università L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:indipendenti e semindipendenti, aumenta ancora la percentuale di acquisti Pensionati, preferiscono il trilocale ma avanzano le soluzioni indipendenti Indagine Cna Turismo e Commercio: “Cinque milioni di vacanzieri in giro per l’Italia nel ponte del 25 aprile” Internet a casa 2023: canone ridotto e fibra ...

