Le battaglie gender fluid? Tutta manna per affari e capitalismo

Le battaglie per il gender fluid, diciamo così per semplificare, tanto ci siamo capiti, sono più una rivendicazioni di diritti e di identità calpestate, contro ogni tipo di discriminazione, o più una moda e quindi un buon affare per chi sulle mode ci campa perché fa il suo mestiere (un tempo si sarebbe parlato di "bieco capitalismo")? La seconda che hai detto, come diceva quel tale, a me sembra. Chi meglio di un "fluido" consapevole, o ad esempio di un omosessuale, potrebbe decostruire, come diciamo noi filosofi, la prima retorica, su cui la sinistra globalizzata o à la Schlein sempre affida le sue magnifiche e progressive sorti? Ho perciò apprezzato e letto con piacere le considerazioni che Walter Siti ha fatto sull'inserto culturale de La Stampa di Torino (riprese da Dagospia) a margine di un libro ...

Visibile per un giorno Il loro slogan "Defining My Own Gender is My Human Right" tradotto in "definire la mia propria ... Le sigle della comunità LGBTQIA+ non sono parole vuote, ma raccontano storie e battaglie. Frasi come "... L'importanza dell'Lgbt+ History Month nell'Italia governata dalla destra meloniana La consapevolezza storica è essenziale per capire chi siamo ma anche per indirizzare le battaglie ...Beccalossi " che la destra al governo abbracci lo spauracchio della presunta "ideologia gender" per ... L'élite della (non) cultura che cancella la libertà ..."ragazza" o "donna" sia offensivo per chi è nato femmina ma non si sente tale Le grandi battaglie ... o di ritirare i libri sul gender dalle biblioteche scolastiche, o di togliere la parola "nigger" ... Il loro slogan "Defining My Ownis My Human Right" tradotto in "definire la mia propria ... Le sigle della comunità LGBTQIA+ non sono parole vuote, ma raccontano storie e. Frasi come "...La consapevolezza storica è essenziale per capire chi siamo ma anche per indirizzare le...Beccalossi " che la destra al governo abbracci lo spauracchio della presunta "ideologia" per ......"ragazza" o "donna" sia offensivo per chi è nato femmina ma non si sente tale Le grandi... o di ritirare i libri suldalle biblioteche scolastiche, o di togliere la parola "nigger" ... Le battaglie gender fluid Tutta manna per affari e capitalismo Nicola Porro "Non mi fermeranno". Così la preside pretende il gender nelle scuole "Non è negoziabile. Noi resistiamo". A Venezia la preside di un liceo intende dare battaglia sul mantenimento della carriera alias per gli studenti transgeder. Fdi la contesta: "Progetto ideologico" ... "Non è negoziabile. Noi resistiamo". A Venezia la preside di un liceo intende dare battaglia sul mantenimento della carriera alias per gli studenti transgeder. Fdi la contesta: "Progetto ideologico" ...