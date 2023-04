Le 5 cose che non sai di Colpani: la foto con Berlusconi da bambino, in gol per il Patron. Scartato da Milan e Inter (Di domenica 9 aprile 2023) Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", la rubrica di Calciomercato.com che va alla scoperta dei protagonisti... Leggi su calciomercato (Di domenica 9 aprile 2023) Torna l'appuntamento con le "Le 5che non sai di...", la rubrica di Calciomercato.com che va alla scoperta dei protagonisti...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilBarbera : Non nascondo la nota di tristezza. Invitato da Pino (88 anni) a bere il caffè a casa sua, mi racconta della lenta m… - CottarelliCPI : La scorsa settimana il governo ha rinviato il disegno di legge sulla concorrenza per dar spazio ad altre cose, alcu… - NicolaPorro : Guardate bene questa foto. Avete notato quel particolare? Mi ha molto colpito: spiega tante cose... ?? - pericolante : RT @cristinella1989: Spesso ci sono più cose naufragate in fondo ad un'anima che in fondo al mare. Victor Hugo - GabriellaPiaz10 : @saretta905 @Saby29362115 @Whereverigo2202 Si si ....mo mi sa che devono aspettare ??saluta per prendere le cose e portare giù -