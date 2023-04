Lazio | sospetti buu razzisti contro Cuadrado | ora la curva rischia

(Di domenica 9 aprile 2023) I tifosi dellaavrebbero rivolto degli insultia Juan, esterno della Juventus. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, Juansarebbe stato vittima di insultidurante-Juventus. I buu proverrebbero dallaNord. Nel caso in cui dovessero essere confermati dalla procura federale e dal giudice sportivo, larischierebbe due turni di squalifica per i propri tifosi. Una punizione pensate in vista delle prossime partite che potrebbero rivelarsi decisive per la zona Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

