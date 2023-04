Lazio | Romagnoli | «Curva Nord fondamentale | sulla Champions…»

(Di domenica 9 aprile 2023) Alessio, difensore della, ha parlato dopo il successo dei biancocelesti contro la Juve: le dichiarazioni Alessioha parlato in zona mista dopo la vittoria della suacontro la Juve. LE PAROLE – «Questa è unaforte, lo dicono classifica e risultato. Dobbiamo puntare alla Champions, è il nostro obiettivo e adesso nove partite nove finali e dobbiamo continuare così.Adesso si pensa partita dopo partita. Ora si pensa alla prossima, allo Spezia. E poi si vede partita dopo partita. È unapiù matura. Penso che i miglioramenti si vedono, lavoriamo tanto e ogni giorno sui nostri concetti e cerchiamo di metterli in pratica partita dopo partita.». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Lazio supera la Juventus 2-1 all'Olimpico e conquista tre ... La Juve spinge alla ricerca del pari e al 79' Fagioli carica il destro ma viene respinto da Romagnoli. Poco dopo ancora il ...