Lazio, lo sfottò alla Juve: 'Se ne dicono tante, noi preferiamo farle vedere!' VIDEO (Di domenica 9 aprile 2023) Non sono rimaste certo indifferenti le parole di Maurizio Sarri al termine della gara tra Lazio e Juventus dello stadio Olimpico, finita 2-1... Leggi su calciomercato (Di domenica 9 aprile 2023) Non sono rimaste certo indifferenti le parole di Maurizio Sarri al termine della gara trantus dello stadio Olimpico, finita 2-1...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, lo sfottò alla Juve: 'Se ne dicono tante, noi preferiamo farle vedere!' VIDEO - MarcelGalati : Il video dell'account ufficiale della SS Lazio non è uno sfottò ma piuttosto una faziosa visione distorta della rea… - ilbianconerocom : Lazio, lo sfottò alla Juve: 'Se ne dicono tante, preferiamo farvele vedere' da Alex Sandro a Cuadrado il VIDEO… - flazia26 : RT @sergeeej21: mio zio juventino: 'per la Lazio è la partita della vita, alla Juve non gliene frega un cazzo'. ottima strategia di mettere… - flamanc24 : RT @sergeeej21: mio zio juventino: 'per la Lazio è la partita della vita, alla Juve non gliene frega un cazzo'. ottima strategia di mettere… -

Fazio, gaffe in diretta sull'inno della Roma: Brignano risponde con uno sfottò ROMA - Ospite della punta del 2 aprile di "Che tempo che fa", programma in onda su Rai 3 e condotto da Fabio Fazio , è stato Enrico Brignano , comico, attore, doppiatore e tifosissimo della Lazio che però, a sorpresa, è stato accolto in studio sulle note di "Grazie Roma" , inno rappresentativo della tifoseria giallorossa. Uno scherzo che Brignano ha preso a ridere, rispondendo però così: ... I grillini non trovano voti nelle terre dove c'è lavoro Un refrain che ha procurato a Conte una serie di discutibili sfottò sulla sua abitudine di ripetere ...di cui il leader del M5s aveva già parlato durante la campagna elettorale per il voto in Lazio e ... La Curva Sud risponde alla Nord: 'Citi Shakespeare ma il problema è essere Roma' A due settimane di distanza dal derby tra la Roma e la Lazio continua lo sfottò tra le due curve. Oggi la Sud ha risposto alla coreografia della Nord: "Citi Shakespeare ma essere o non essere Roma, questo è il problema". Lo striscione degli ultras ... ROMA - Ospite della punta del 2 aprile di "Che tempo che fa", programma in onda su Rai 3 e condotto da Fabio Fazio , è stato Enrico Brignano , comico, attore, doppiatore e tifosissimo dellache però, a sorpresa, è stato accolto in studio sulle note di "Grazie Roma" , inno rappresentativo della tifoseria giallorossa. Uno scherzo che Brignano ha preso a ridere, rispondendo però così: ...Un refrain che ha procurato a Conte una serie di discutibilisulla sua abitudine di ripetere ...di cui il leader del M5s aveva già parlato durante la campagna elettorale per il voto ine ...A due settimane di distanza dal derby tra la Roma e lacontinua lotra le due curve. Oggi la Sud ha risposto alla coreografia della Nord: "Citi Shakespeare ma essere o non essere Roma, questo è il problema". Lo striscione degli ultras ... Lazio, lo sfottò alla Juve: 'Se ne dicono tante, noi preferiamo farle ... Calciomercato.com