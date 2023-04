Lazio-Juventus, Di Bello voto 4.5 – Gestione confusa (Di domenica 9 aprile 2023) La Lazio vince contro la Juventus ma sui giornali a far parlare è la direzione del direttore di gara Di Bello La Lazio vince contro la Juventus ma sui giornali a far parlare è la direzione del direttore di gara Di Bello. Sulla Gazzetta dello Sport è volato un 4.5 per l’arbitro nel posticipo di Serie A. Motivazioni? «La sfida rischia di sfuggirgli di mano, la Gestione è confusa e non mancano dubbi su situazioni decisive: perché non va mai a vedere il video in campo?». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Lavince contro lama sui giornali a far parlare è la direzione del direttore di gara DiLavince contro lama sui giornali a far parlare è la direzione del direttore di gara Di. Sulla Gazzetta dello Sport è volato un 4.5 per l’arbitro nel posticipo di Serie A. Motivazioni? «La sfida rischia di sfuggirgli di mano, lae non mancano dubbi su situazioni decisive: perché non va mai a vedere il video in campo?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

