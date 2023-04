Lazio-Juventus (2-1): analisi tattica e considerazioni (Di domenica 9 aprile 2023) È una Pasqua dolcissima per la Lazio di Maurizio Sarri, che nel posticipo della 29^ giornata di campionato supera la Juventus all'”Olimpico” per 2-1 dopo una grandissima prestazione che sarà oggetto della nostra analisi tattica. Milinkovi?-Savi? prima e Zaccagni poi stendono i bianconeri, al secondo k.o. consecutivo nella Capitale. Non basta il pari momentaneo di Rabiot verso il tramonto del primo tempo per tenere in partita gli ospiti. La superiorità tecnica e l’alchimia dei padroni di casa hanno la meglio su una Vecchia Signora imprecisa e confusionaria, che relega le proprie trame agli sprazzi delle giocate individuali. Di questo e molto altro, però, parleremo nel corso dell’analisi tattica di Lazio-Juventus, che avviamo subito con la presentazione ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 9 aprile 2023) È una Pasqua dolcissima per ladi Maurizio Sarri, che nel posticipo della 29^ giornata di campionato supera laall'”Olimpico” per 2-1 dopo una grandissima prestazione che sarà oggetto della nostra. Milinkovi?-Savi? prima e Zaccagni poi stendono i bianconeri, al secondo k.o. consecutivo nella Capitale. Non basta il pari momentaneo di Rabiot verso il tramonto del primo tempo per tenere in partita gli ospiti. La superiorità tecnica e l’alchimia dei padroni di casa hanno la meglio su una Vecchia Signora imprecisa e confusionaria, che relega le proprie trame agli sprazzi delle giocate individuali. Di questo e molto altro, però, parleremo nel corso dell’di, che avviamo subito con la presentazione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri polemico: 'La #Juventus doveva finire in nove, l'arbitro ha salvaguardato #Cuadrado'+++#LazioJuve #SerieA - MyGreatest11 : Juventus vs Lazio 93/94 Unstoppable Roberto Baggio Run! - tuttosport : Proteste della Juventus per una spinta di Milinkovic-Savic ad Alex Sandro prima del gol. Il Var non interviene. Pa… - enzomarangio : Se persino #Sarri ammette che il gol di #Savic poteva essere annullato per fallo, direi che i dubbi restano solo a… - stefanolucci71 : RT @sportface2016: +++#Lazio, #Sarri polemico: 'La #Juventus doveva finire in nove, l'arbitro ha salvaguardato #Cuadrado'+++#LazioJuve #Ser… -