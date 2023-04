Lazio-Juve, il commento di Cesari sugli episodi (Di domenica 9 aprile 2023) Le parole di Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, sugli episodi sospetti di Lazio-Juventus. Tutti i dettagli Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, ha parlato a Pressing dell’arbitraggio di Lazio-Juventus. LE PAROLE – «Le proteste della Juve sono immediate, mentre Di Bello dice che nulla è successo. Ma l’arbitro è nelle condizioni di valutare la spinta? Assolutamente no, lui vede il corpo di Alex Sandro. L’assistente vede il braccio ma non interviene. Il Var non interviene sull’intensità e qui è un errore, Di Bello andava aiutato visto che non poteva osservare l’azione. La spinta non è leggerissima, lo ha sbilanciato. Al di là dell’accentuare la caduta è sicuramente un fallo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Le parole di Graziano, ex arbitro di Serie A,sospetti dintus. Tutti i dettagli Graziano, ex arbitro di Serie A, ha parlato a Pressing dell’arbitraggio dintus. LE PAROLE – «Le proteste dellasono immediate, mentre Di Bello dice che nulla è successo. Ma l’arbitro è nelle condizioni di valutare la spinta? Assolutamente no, lui vede il corpo di Alex Sandro. L’assistente vede il braccio ma non interviene. Il Var non interviene sull’intensità e qui è un errore, Di Bello andava aiutato visto che non poteva osservare l’azione. La spinta non è leggerissima, lo ha sbilanciato. Al di là dell’accentuare la caduta è sicuramente un fallo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

