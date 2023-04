Lazio | il video-messaggio dopo polemiche su match con Juve

(Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – Larisponde con unalle, quasi esclusivamente social, legate alvinto dai biancocelesti per 2-1 contro lantus. I tifosi bianconeri, in particolare su Twitter, hanno contestato il primo gol della, viziato da una spinta di Milinkovic Savic ai danni di Alex Sandro. L’episodio non è stato sanzionato dall’arbitro Di Bello e non c’è stato intervento del Var. Nel finale, sotto i riflettori un contatto tra Milinkovic Savic e Chiesa nell’area capitolina. Alla fine del, il tecnico biancoceleste Sarri ha sintetizzato: “Dalla panchina poteva sembra fallo di Milinkovic Savic, ma laavrebbe dovuto finire in 9 per le espulsioni di Locatelli e Cuadrado”. Dall’altra parte Landucci, da solo in panchina ...

Larisponde con unalle polemiche, quasi esclusivamente social, legate al match vinto dai biancocelesti per 2 - 1 contro la Juventus. I tifosi bianconeri, in particolare su Twitter, hanno ...'Il giorno dopo se ne dicono tante, noi preferiamo rivederle. Buona Pasqua'. Così la, rispondendo su Twitter alle polemiche seguite al match di sabato vinto contro la Juventus e in particolare alle accuse all'arbitro per il gol dell'1 - 0 convalidato a Milinkovic - Savic dopo ......su Consigli24 come guardare in esclusiva le partite della Champions League con Amazon Prime... rispettivamente, della Roma e della- Salernitana (negli anni questi due team erano oggetto ...

(Adnkronos) – La Lazio risponde con un video alle polemiche, quasi esclusivamente social, legate al match vinto dai biancocelesti per 2-1 contro la Juventus. I tifosi bianconeri, in particolare su Twi ...