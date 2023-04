Lazio e Roma raccolgono i frutti dell’investimento intelligente sugli allenatori Libero

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Trasferta a Roma ???? Serie A ?? Lazio ?? Stadio Olimpico ? 20:45 ?? #LazioJuve - realvarriale : Napoli 74 Lazio 58 Roma 53 Raramente in passato una classifica così, nella quale le squadre del centro-sud pos… - marifcinter : Il calendario dell'#Inter per cercare di agguantare un posto nella #ChampionsLeague 2023/2024: Inter-Monza Empoli-… - gdt62 : RT @WEGILTrastevere: ???? ???????????? ???? ????????????????. ????????????????????????, ????????????????, ?????????????????????????? | #12aprile al WEGIL di #Roma, hub culturale della Regio… - Roberto68288797 : @Andysaro @gippu1 Alla luce dei risultati di ieri, anche contare sulla penalizzazione della Juve non mi sembra una… -

... anche se Mourinho non si fida della Juventus e delle sue vicende giudiziarie, dimenticando (volontariamente, sia chiaro) che anchepotrebbero avere problemi. "Siete sicuri che la Juve ...Nell'uovo il Corriere dello Sport - Stadio ha trovato lo strepitoso scudetto del Napoli , il sorprendente e meritatissimo secondo posto della, il miracoloso terzo della, il trionfo (di bel calcio) del Bologna a Bergamo, la crescita verticale, da quasi record, della Fiorentina e il primato del Frosinone in B. Visto che può, anzi ...Laè seconda a 58 punti con sette punti più della quinta in classifica. Il lavoro di Sarri è ... La sfida fra Milan e Napoli, l'Inter che cercherà riscatto contro il Benfica, Juve ein Europa ...

Napoli, Lazio e Roma: tre squadre del centro-sud in testa dopo la 29esima giornata. Non era mai successo ilmessaggero.it

I nerazzurri a oggi sono fuori dalle prime quattro, il Milan è aggrappato al quarto posto in attesa della decisione del Collegio di garanzia del Coni sul -15 inflitto alla Juve. Il tempo per gli error ..."Lazio e Roma, vista Champions”. Così titola oggi in prima pagina Il Messaggero, per celebrare i successi delle due squadre della capitale. La Lazio batte per 2-1 la Juventus e rafforza il secondo ...