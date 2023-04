Lavoro | stipendio da chiarire già sull' annuncio del posto vacante | la nuova direttiva Ue

(Di domenica 9 aprile 2023) Dopo l'inserimento dellain gazzetta ufficiale, gli Stati membri avranno tre anni di tempo per adeguarsi , mettendo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Lavorava 12 mesi l'anno per una società di vigilanza e percepiva uno stipendio inferiore al reddito di cittadinanza… - Stefanialove_of : Sono a disposizione ancora molte delle mie creazioni handemade @Stefanialove_of Braccialetto 15€ Longuette 17€ Gi… - florio_emanuele : @DavideR46325615 Dillo a.tuoi amici...che.hanno creato un sistema.cosi.di ???? e a.chi crede di avere uno stipendio a… - ClaudioDeglinn2 : RT @ClaudioDeglinn2: ??CI DOBBIAMO VERGOGNARE DELLA MADONNA? ??Dov'è Bergoglio???Maestra voleva recitare con i bambini un Ave Maria. ??Il g… - horottoilvetro : RT @Corriere: Colloqui di lavoro, arrivano le nuove regole europee: le aziende indichino lo stipendio -

Le informazioni sullodovranno dunque essere fornite sia nell'offerta di, o comunque prima del colloquio, 'senza che il candidato debba richiederlo'. Adesso tocca al Consiglio dare ......71% delle candidate dichiara di aver subito una discriminazione nella ricerca di un posto di... mentre addirittura il 68% un'offerta dipiù bassa rispetto ai colleghi uomini. La ......29% Eur/Usd 1,0998 +0,69% Spread 180,79 Dati di mercato Leggi anche, dalle Ue stop agli annunci al buio: le aziende dovranno indicare lonelle offerte Così il salario minimo può ...

Il provvedimento che dovrà essere adottato in ambito europeo prevede l'obbligo per il datore alla trasparenza retributiva prima dell'assunzione, anche per evitare discriminazioni di genere ...Ue: retribuzione obbligatoria negli annunci di lavoro e tre anni ai paesi membri per mettersi tutti in regola con apposite leggi ...