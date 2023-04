L'avete riconosciuto? Il miliardario italiano più giovane del mondo (Di domenica 9 aprile 2023) Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, la multinazionale leader nel settore delle montature per occhiali, nata dalla fusione della prima società con la francese Essilor, muore nel giugno 2022, lasciando in eredità alla sua seconda moglie e ai sei figli un patrimonio di 25 miliardi e mezzo di dollari. Secondo la rivista Forbes, proprio uno dei suoi figli, Clemente, è il miliardario più giovane del mondo. Il ragazzo aveva diciotto anni alla morte del grande imprenditore che, allevato dall'Orfanotrofio dei Martinitt, nel 1961 crea Luxottica che sarà protagonista di una cavalcata prodigiosa arrivando a conquistare, nel 2012, il titolo di azienda italiana dal fatturato più alto nel campo della moda. Al funerale del genitore, Clemente ha dichiarato che lui, com'è naturale data la sua età, non ha mai ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, la multinazionale leader nel settore delle montature per occhiali, nata dalla fusione della prima società con la francese Essilor, muore nel giugno 2022, lasciando in eredità alla sua seconda moglie e ai sei figli un patrimonio di 25 miliardi e mezzo di dollari. Secondo la rivista Forbes, proprio uno dei suoi figli, Clemente, è ilpiùdel. Il ragazzo aveva diciotto anni alla morte del grande imprenditore che, allevato dall'Orfanotrofio dei Martinitt, nel 1961 crea Luxottica che sarà protagonista di una cavalcata prodigiosa arrivando a conquistare, nel 2012, il titolo di azienda italiana dal fatturato più alto nel campo della moda. Al funerale del genitore, Clemente ha dichiarato che lui, com'è naturale data la sua età, non ha mai ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alek_giak : @giorgio_gori @elonmusk Come non avete voi riconosciuto il COVID a Febbraio 2020 - raffaellamucci1 : @giorgio_gori @elonmusk Voi che siete stati al governo fino a 6 mesi fa perchè non lo avete riconosciuto come problema n.1? - mynewreal : @Set10259925 @marziaparli2000 Pe fortuna avete visto anche i IG story della serata! Manco vi ricordate bene che lei… - Brtlra : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Non è proprio così, le pensioni non sono altro che la perequazione che spetta di d… - baronebianco : @gabriel1919__ Daje però. Non perché non lo avete vinto voi allora è no scudetto brutto. C’è il tifo e ok, ma va ri… -