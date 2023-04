L’Ave Maria è tradizione: non pieghiamoci ai vigliacchi (Di domenica 9 aprile 2023) Andrò in Sardegna a Melis a trovare un’insegnante straordinaria: Marisa Francescangeli. Andrò a trovarla per dirle che ha rappresentato, nel modo più alto, i principi della cultura italiana. Quella che trova in Dante, nell’ultimo canto del Paradiso, una preghiera alla Vergine è una delle più straordinarie testimonianze, non di fede, ma di intelligenza. E L’Ave Maria ed il Padre Nostro che pure sono testi semplici, sono testi che appartengono alla tradizione di un popolo. Il fatto che un’insegnante nei giorni di Pasqua faccia recitare L’Ave Maria e il Padre Nostro ai suoi allievi e alle sue studentesse è qualcosa che non può che essere guardata con ammirazione e meritare un premio. Caro collega ministro Valditara, tu non puoi tollerare che l’ufficio scolastico della scuola San Vero di Melis sospenda per ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 9 aprile 2023) Andrò in Sardegna a Melis a trovare un’insegnante straordinaria: Marisa Francescangeli. Andrò a trovarla per dirle che ha rappresentato, nel modo più alto, i principi della cultura italiana. Quella che trova in Dante, nell’ultimo canto del Paradiso, una preghiera alla Vergine è una delle più straordinarie testimonianze, non di fede, ma di intelligenza. Eed il Padre Nostro che pure sono testi semplici, sono testi che appartengono alladi un popolo. Il fatto che un’insegnante nei giorni di Pasqua faccia recitaree il Padre Nostro ai suoi allievi e alle sue studentesse è qualcosa che non può che essere guardata con ammirazione e meritare un premio. Caro collega ministro Valditara, tu non puoi tollerare che l’ufficio scolastico della scuola San Vero di Melis sospenda per ...

