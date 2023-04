Latina / Maria Grazia Ciolfi guida il Movimento 5 Stelle nella campagna elettorale: presentata la lista (Di domenica 9 aprile 2023) Latina – Manca solo una settimana alla presentazione delle liste del Movimento 5 Stelle per le elezioni amministrative che si terranno il 14 e il 15 maggio, e la composizione è quasi definita. Maria Grazia Ciolfi, referente per le elezioni amministrative anche a Latina, fa il punto della situazione. Il gruppo territoriale del Movimento ha L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di domenica 9 aprile 2023)– Manca solo una settimana alla presentazione delle liste delper le elezioni amministrative che si terranno il 14 e il 15 maggio, e la composizione è quasi definita., referente per le elezioni amministrative anche a, fa il punto della situazione. Il gruppo territoriale delha L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PPiffari : Carissimo Gesù, voglio meditare e sentirmi vicino anche al dolore di Maria, che invochiamo come Addolorata, come '… - News_24it : LATINA – 'Ringrazio il gruppo M5S di Latina per la fiducia che ha riposto in me conferendomi il ruolo di referente… - Anna_maria_20 : per le persone che dicono che il latino sia più facile del modern da quale accademia di danza latina siete usciti?#amici22 - S_soldato_Maria : RT @Prudenzi4: E niente, mi è partita la giornata latina. Tra poco il Principe mi caccia in un'altra ala di Castel Sbrissa. - PasqualeAbiuso : Santa Maria, Fondi . #Italia #Fondi #Latina -