Latina città cardio protetta: in arrivo nuove postazioni per i debrifillatori (Di domenica 9 aprile 2023) Latina – Il Commissario straordinario Carmine Valente ha firmato con il Presidente dell’Associazione Latina nel Cuore dott. Giovanni Stivali il protocollo d’Intesa per rinnovare il progetto “Latina una città cardioprotetta” ed avviare una collaborazione orientata alla realizzazione di una rete integrata di iniziative ed eventi finalizzata all’intervento immediato nel caso di arresto cardiaco. Presenti all’evento anche la dott.ssa Silvia Cavalli, Direttore generale della ASL Latina e il prof. Francesco Versaci, primario di cardiologia dell’Ospedale Civile S. Maria Goretti. Con il protocollo d’intesa l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Latina Cuore si impegnano in particolare a ripristinare le postazioni dei ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 aprile 2023)– Il Commissario straordinario Carmine Valente ha firmato con il Presidente dell’Associazionenel Cuore dott. Giovanni Stivali il protocollo d’Intesa per rinnovare il progetto “una” ed avviare una collaborazione orientata alla realizzazione di una rete integrata di iniziative ed eventi finalizzata all’intervento immediato nel caso di arresto cardiaco. Presenti all’evento anche la dott.ssa Silvia Cavalli, Direttore generale della ASLe il prof. Francesco Versaci, primario dilogia dell’Ospedale Civile S. Maria Goretti. Con il protocollo d’intesa l’Amministrazione Comunale e l’AssociazioneCuore si impegnano in particolare a ripristinare ledei ...

