L'assessore Turano: "Per una preghiera sospesa per 20 giorni, chi frequenta Messina Denaro solo 10, così è assurdo"

La maestra che è stata sospesa dall'insegnamento a seguito dell'aver fatto recitare preghiere in classe ai ragazzi della scuola elementare, è stata nominata consulente dalla Regione siciliana.

Maestra sospesa:assessore Sicilia, la prendo come consulente

"La maestra sospesa per le preghiere in classe la prenderò come consulente". Così in un video pubblicato sui social l'assessore all'Istruzione della Regione siciliana Mimmo Turano (Lega) intervenendo sul caso della maestra sospesa dall'insegnamento per aver pregato in classe coi bambini, in provincia di Oristano.