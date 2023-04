Lasagna senza forno: la ricetta veloce che ti stupirà! (Di domenica 9 aprile 2023) A chi non piacciono le lasagne? Un piatto che ogni qualvolta si porta in tavola è subito festa! A dire il vero è una ricetta che In realtà che richiede un bel po’ di tempo, un po’ complicata da realizzare nei giorni lavorativi. Quindi oggi vogliamo mostrarvi una versione alquanto sbrigativa. No, non è fantascienza, vogliamo semplicemente mostrarvi come poter realizzare una Lasagna in padella, velocissima e super saporita! Ingredienti: 200 grammi di lasagne fresche sottili, 100 grammi di scamorza affumicata, 60 grammi di parmigiano grattugiato, 200 grammi di mozzarella da pizza, 500 grammi di passata di pomodoro, uno spicchio d’aglio, un cucchiaino i zucchero, qualche foglia di basilico fresco, olio d’oliva qb, sale e pepe qb. Preparazione: In una pentola, versiamo un filo d’olio e mettiamo ad imbiondire uno spicchio d’aglio. Aggiungiamo la ... Leggi su donnaup (Di domenica 9 aprile 2023) A chi non piacciono le lasagne? Un piatto che ogni qualvolta si porta in tavola è subito festa! A dire il vero è unache In realtà che richiede un bel po’ di tempo, un po’ complicata da realizzare nei giorni lavorativi. Quindi oggi vogliamo mostrarvi una versione alquanto sbrigativa. No, non è fantascienza, vogliamo semplicemente mostrarvi come poter realizzare unain padella, velocissima e super saporita! Ingredienti: 200 grammi di lasagne fresche sottili, 100 grammi di scamorza affumicata, 60 grammi di parmigiano grattugiato, 200 grammi di mozzarella da pizza, 500 grammi di passata di pomodoro, uno spicchio d’aglio, un cucchiaino i zucchero, qualche foglia di basilico fresco, olio d’oliva qb, sale e pepe qb. Preparazione: In una pentola, versiamo un filo d’olio e mettiamo ad imbiondire uno spicchio d’aglio. Aggiungiamo la ...

