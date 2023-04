L' Anpi vede nazisti ovunque Anche agli eventi patrocinati dai partigiani

(Di domenica 9 aprile 2023) L'di Mirandola ha puntato il dito contro la "Colonna della Libertà", a causa della presenza di figuranti in uniforme nazista. La Lega ha però fatto notare come l'abbia già patrocinato quella medesima manifestazione, nel 2015

L'Anpi vede nazisti ovunque. Anche agli eventi patrocinati dai ... ilGiornale.it

