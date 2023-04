Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “Follia tagliare il Reddito con 100 miliardi di evasione. E serve il salario minimo”. Landini annuncia la mobilitaz… - globalistIT : - Giogio47658624 : RT @PivaEdoardo: Chi l'ha detto? LandONI o MelINI? IS THE SAME - PivaEdoardo : Chi l'ha detto? LandONI o MelINI? IS THE SAME - fabiocarusoCT : RT @fattoquotidiano: “Follia tagliare il Reddito con 100 miliardi di evasione. E serve il salario minimo”. Landini annuncia la mobilitazion… -

LoMaurizio, segretario della Cgil, in un'intervista a La Stampa, spiegando di voler coinvolgere tutte le associazioni dei lavoratori europei in una grande azione di protesta. "Non ...'La presidente del Consiglio Meloni - scandiscead Agorà - ha detto che non ha alcuna intenzione di introdurre il salario minimo e di lasciare grossomodo le cose come stanno. Non siamo d'...Il segretario nazionale della Cgil, Maurizio, in un'intervista a Rai 3 ha annunciato la mobilitazione sindacale contro il governo Meloni, in una primavera che si preannuncia decisamente calda. "Quello che si è determinato è una cosa ...

Landini annuncia la mobilitazione contro il governo Meloni: “Ci portano al collasso” Globalist.it

Il segretario della Cgil Maurizio Landini annuncia la mobilitazione contro il governo Meloni: sanità pubblica al collasso, nessuna redistribuzione delle ricchezze ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...