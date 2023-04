Lampedusa | sbarcati quasi mille migranti in un giorno | hotspot sovraffollato Ong | «Decine di altri naufraghi dispersi»

(Di domenica 9 aprile 2023)233, con sei diverse imbarcazioni, sono arrivati adove gli sbarchi, a partire da mezzanotte, sono adesso 26 per un totale di 974 persone. Sui barchini, soccorsi dalle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lu_zialadybug : RT @scandura: ??#Lampedusa: dramma al largo. Naufragio di 40 Persone 22 superstiti salvati stanotte (tra cui una donna incinta) e due cad… - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: Migranti, Lampedusa: 679 sbarcati in 24 ore - Giusy29037023 : RT @ImolaOggi: Migranti, Lampedusa: 679 sbarcati in 24 ore - SARwatchMED : RT @scandura: ??#Lampedusa: dramma al largo. Naufragio di 40 Persone 22 superstiti salvati stanotte (tra cui una donna incinta) e due cad… - donadiomaria : RT @scandura: ??#Lampedusa: dramma al largo. Naufragio di 40 Persone 22 superstiti salvati stanotte (tra cui una donna incinta) e due cad… -

I sopravvissuti salvati dalla Ong Resqship , una volta, hanno raccontato ai volontari che diversi loro compagni di viaggio sono dispersi in mare . Non è chiaro al momento di ...La Nadir, la nave con cui opera Resqship, si trova a. Nelle scorse ore, altri 149 ... Salgono così a 520 i migrantisull'isola nelle ultime ore. Oltre 28mila quelli finora...La nave li ha portati a. Una volta, i sopravvissuti hanno raccontato alla polizia che ci sono 18 dispersi. Sono salpati alle 3 di ieri notte da Sfax, in Tunisia. Sono tutti ...

LAMPEDUSA Sono 18 i dispersi del naufragio nel Mediterraneo centrale. I 22 migranti salvati dalla nave Nadir della ong tedesca Resqship, sentiti dalla polizia che è riuscita a superare le difficoltà d ...A Lampedusa si sono registrati 20 sbarchi, per un totale di 741 migranti, nelle ultime 24 ore. I soccorsi sono iniziati sabato e sono andati avanti, a opera di guardia di finanza, Capitaneria e assett ...