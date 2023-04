Lampedusa, Ong recupera due cadaveri e 22 migranti. Sono 679 gli arrivi nell'arco di 24 ore (Di domenica 9 aprile 2023) Diversi migranti sarebbero dispersi dopo il naufragio dell’imbarcazione su cui viaggiavano. E' quanto avrebbero riferito i sopravvissuti ai volontari della Ong Resqship che ne ha tratti in salvo 22 e... Leggi su feedpress.me (Di domenica 9 aprile 2023) Diversisarebbero dispersi dopo il naufragio dell’imbarcazione su cui viaggiavano. E' quanto avrebbero riferito i sopravvissuti ai volontari della Ong Resqship che ne ha tratti in salvo 22 e...

