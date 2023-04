Lampedusa, Ong recupera 22 migranti e due cadaveri: «Decine di altri naufraghi dispersi». Sull'isola 679 arrivi in 24 ore (Di domenica 9 aprile 2023) A Lampedusa i cadaveri di due migranti sono stati sbarcati dalla nave della Ong Resqship. «Dopo un'ora di soccorsi ininterrotti, il nostro equipaggio - scrivono su Twitter -... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 9 aprile 2023) Adi duesono stati sbarcati dalla nave della Ong Resqship. «Dopo un'ora di soccorsi ininterrotti, il nostro equipaggio - scrivono su Twitter -...

