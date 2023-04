L’allievo supera il maestro: Motta affonda Gasperini (Di domenica 9 aprile 2023) Nel calcio come nella vita spesso accade che L’allievo impara e poi alla lunga supera il maestro, è successo in Atalanta-Bologna con la vittoria di Thiago Motta Nel calcio come nella vita spesso accade che L’allievo impara e poi alla lunga supera il maestro, è successo in Atalanta-Bologna con la vittoria di Thiago Motta. Il 2 a 0 rifilato ai nerazzurri al Gewiss Stadium ha dato la possibilità all’allenatore dei felsinei di superare il mastro Gasperini. Lezione di gioco e tattica, per un Bologna che ora sogna anche l’Europa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Nel calcio come nella vita spesso accade cheimpara e poi alla lungail, è successo in Atalanta-Bologna con la vittoria di ThiagoNel calcio come nella vita spesso accade cheimpara e poi alla lungail, è successo in Atalanta-Bologna con la vittoria di Thiago. Il 2 a 0 rifilato ai nerazzurri al Gewiss Stadium ha dato la possibilità all’allenatore dei felsinei dire il mastro. Lezione di gioco e tattica, per un Bologna che ora sogna anche l’Europa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sara51068792 : RT @jjas_d: l’allievo che supera il professionista non mi interessa gne gne ho ragione io - Atalantinicom : #Atalanta - Da Bologna: 'L’allievo supera il maestro.Motta insegna calcio a Gasperini... - farf4lle : RT @jjas_d: l’allievo che supera il professionista non mi interessa gne gne ho ragione io - Mela09061860 : @ProgettoLepanto @JeanGab63523069 Quando l'allievo supera il maestro, mentre il maestro rimane incastrato nel blocc… - giadar582 : RT @jjas_d: l’allievo che supera il professionista non mi interessa gne gne ho ragione io -

Gasperini: 'Classifica non brutta. Ma la mia aspettativa non è la Champions' L'allievo supera il maestro. Il Bologna di Thiago Motta sgambetta l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e rallenta la corsa dei bergamaschi verso la prossima Champions League. "Il primo tempo è stato ... Si salvano Musso e Zappacosta, troppe prestazioni lontane da quello che ci si aspettava ...occasioni in cui il numero 11 bolognese va a contrasto lo supera ... Lookman 4,5 : bello scambio con Hojlund alla mezz'ora, resta l'... ma il fatto che l'avversario, ovvero il suo allievo Thiago Motta, ... HIGHLIGHTS - L'allievo Motta batte Gasp, Sernicola rilancia la Cremonese Tre punti preziosi per gli emiliani in chiave Europa, con l'allievo Motta che supera il maestro Gasperini. Brusca frenata invece per i nerazzurri, che potevano accorciare in ottica Champions visti i ... il maestro. Il Bologna di Thiago Motta sgambetta'Atalanta di Gian Piero Gasperini e rallenta la corsa dei bergamaschi verso la prossima Champions League. "Il primo tempo è stato ......occasioni in cui il numero 11 bolognese va a contrasto lo... Lookman 4,5 : bello scambio con Hojlund alla mezz'ora, resta'... ma il fatto che'avversario, ovvero il suoThiago Motta, ...Tre punti preziosi per gli emiliani in chiave Europa, conMotta cheil maestro Gasperini. Brusca frenata invece per i nerazzurri, che potevano accorciare in ottica Champions visti i ... L'allievo supera il maestro: Motta insegna calcio a Gasperini, a ... Zerocinquantuno.it