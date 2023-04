Ladispoli, a Pasqua e Pasquetta resta aperta la farmacia 3 di via Bari (Di domenica 9 aprile 2023) Ladispoli – Flavia Servizi informa che domenica 9 e lunedì 10 aprile sarà aperta la farmacia 3 in via Bari con orario continuato dalle 8:30 alle 20:00, e a battenti chiusi fino alle 23:00. Il servizio tamponi rapidi presso la farmacia 2 di viale Europa riprenderà regolarmente su prenotazione martedì 11 aprile. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoliilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 aprile 2023)– Flavia Servizi informa che domenica 9 e lunedì 10 aprile saràla3 in viacon orario continuato dalle 8:30 alle 20:00, e a battenti chiusi fino alle 23:00. Il servizio tamponi rapidi presso la2 di viale Europa riprenderà regolarmente su prenotazione martedì 11 aprile. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Ladispoli, a Pasqua e Pasquetta resta aperta la farmacia 3 di via Bari - angelo_perfetti : Ladispoli, a Pasqua e Pasquetta resta aperta la farmacia 3 di via Bari - adlbio : Auguri a tutti per una serena e dolce Pasqua! #easter #pasqua #auguri #dolce #sweet #serenity… - Terzobinarioit : A Pasqua e Pasquetta aperta la Farmacia 3 di Ladispoli -